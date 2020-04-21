Kemeraltı’na UNESCO müjdesi turizmcileri umutlandırdı

Kemeraltı ve çevresinin UNESCO tarafından dünya mirası geçici listesine kabul edilmesi, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Destination İzmir Başkanı, Uluslararası Turizm Platformu SKAL Yönetim Kurulu Üyesi ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, salgın nedeniyle turizm sektörünün olumsuz etkilendiği bir süreçte bu gelişmenin moral verici olduğu söyledi. Gelişmeyi Yeni Asır'a değerlendiren Tercan, "Korona salgını turizmin belini büktü. Bu önemli bir fırsat, iyi değerlendirilmeli" diye konuştu.

VAZGEÇİLMEZ HAZİNE

Tercan, "Turizm Türkiye'nin vazgeçilmez hazinelerinden biri. Dolayısıyla şu aşamada önce kollamak, salgın sonrası da geliştirmek için çaba sarf edilmeli" diye konuştu. Daha önce de Bergama ilçesi ile Selçuk Efes Harabeleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edildiğini hatırlatan Tercan, "Şimdi de Kemeraltı konusunda gelen güzel haber korona nedeniyle bozulan moralleri bir nebze olsun düzeltti. Moral bozmadan ve sağlık tedbirlerini aksatmadan bir şekilde salgın sonrasını da planlamaya başlamalıyız" dedi.

Tolga TEKİN