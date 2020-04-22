Amaç tek bir işyeri ve fabrikayı kapatmamak

Korona virüsü salgınının kontrol altına alınmasıyla birlikte hayatın normalleşmesi için adımlar atılmaya başlanacak. Ekonominin normalleşmesine yönelik önlemlerin devreye sokulması için yol haritası hazırlanıyor. Hedef, tek işyeri ve fabrikanın kapanmaması. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla salgın sonrasına ilişkin hazırlıklar yapılıyor. İşte normalleşme adımları:

KAYIPLAR GİDERİLECEK

ÖNCE EN ÇOK ZARAR GÖRENLER:

Salgının en fazla zarar verdiği alanlar ile ilgili adımlar atılacak. En büyük kaybın turizm alanında yaşanması bekleniyor. Turizm sektöründe yeni bir konsept uygulanacak. Hızlı bir tanıtım kampanyasına gidilecek. Türkiye'nin, İtalya ve İspanya'dan daha çok güveneceği ve belli oranda turist ağırlanacağı düşünülüyor.

● SEKTÖR SEKTÖR İNCELEME:

Sosyal devlet anlayışı içinde gelir kaybı olanların kayıplarının giderilmesine devam edilecek. Bu nedenle sektör sektör bakılıyor. İhtiyacı olanlar ve gelir kaybı yaşayanlar için planlama yapılıyor. Bunlara gerekli destek verilecek.

EK YÜK GETİRMEYECEK

● TARIM VE ÜRETİM: Erdoğan, salgının başından bu yana tarım ve üretimde en küçük akşama olmaması, önlemlerin bu çerçevede alınması talimatı vermişti. En stratejik alan üretim ve gıda sektörü. Buralarda sürekliliğin sağlanması için her tür imkan kullanılıyor.

● EK YÜK YOK: Korona virüsü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de yüklü bir fatura çıkaracak. Bunun hesaplamaları yapılıyor. Ancak vatandaşa ek yük getirecek bir adım atılmayacak.

ZÜBEYDE YALÇIN