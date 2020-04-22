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Haberler Ekonomi Bakan Kurum açıkladı: O borçlar 3 ay ertelendi

Bakan Kurum açıkladı: O borçlar 3 ay ertelendi

Bakan Kurum açıkladı: O borçlar 3 ay ertelendi

22.04.2020, 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020,10:10

Çevre ve :"2/B ve satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.

Kurum,"Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi." ifadelerini kullandı.

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