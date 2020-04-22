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Haberler Ekonomi Bankalar cuma günü açık olacak mı? Türkiye Bankalar Birliği'den açıklama...

Bankalar cuma günü açık olacak mı? Türkiye Bankalar Birliği'den açıklama...

Bankalar cuma günü açık olacak mı? Türkiye Bankalar Birliği'den açıklama...

22.04.2020, 14:34

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu kapsamda 'da kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Peki 24 Nisan Cuma günü bankalar açık olacak mı? İşte detaylar...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubelerinin kapalı olacağını duyurdu.

TBB'den, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin karar hakkında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 21 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020'ye ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

AA

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