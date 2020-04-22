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Haberler Ekonomi Beyaz eşya satışları 3 ayda yüzde 11 arttı

satışları 3 ayda yüzde 11 arttı

Beyaz eşya satışları 3 ayda yüzde 11 arttı
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin Ocak-Mart verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11 büyüdü. İhracat oranı yüzde 3 artarken, üretim seviyesi korundu. Kovid-19 pandemisine rağmen Mart'ta Türkiye'de 6 ana ürün grubundaki beyaz eşya satışları önceki yılın Mart ayına kıyasla yüzde 14 artarken ihracat yüzde 5 azaldı. 6 ana ürün grubunda iç pazar, yılın ilk 3 ayında ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11 büyüdü.

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