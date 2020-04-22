Dolar ve euro ne kadar? 22 Nisan Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları merak ediliyor. Dün 7 sınırına kadar çıkması sonrası 6,9810'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Koronavirüs salgını döviz piyasasını nasıl etkiledi? İşte 22 Nisan Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları inceliyor. Peki bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 22 Nisan Çarşamba döviz kuru...