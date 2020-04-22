Muhtaç asker ailesi yardımları artırıldı

Muhtaç asker ailesi yardım programları kapsamında aylık ödeme miktarı yüzde 45.45 artırılarak 275 liradan 400 liraya çıkarıldı. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da yüzde 50 arttırarak 100 liradan 150 liraya çıkarıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacağını açıklayarak, "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı'ndan askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı'ndan da askere gitmiş veya gidecek kişinin, ihtiyaç sahibi olan 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor" dedi.