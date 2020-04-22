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Haberler Ekonomi ‘Ramazan için stok yapmaya gerek yok’

‘Ramazan için stok yapmaya gerek yok’

‘Ramazan için stok yapmaya gerek yok’
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan ayına yaklaşıldığını hatırlatarak, "Tüm Türkiye'deki gıda alışverişinin yüzde 25'i ramazanda gerçekleşir. Ayrıca Kovid-19 ile ilgili ek talebe karşılık da gerekli hazırlıklar yapıldı. Kimsenin gıdanın az olacağı gerekçesiyle stok yapmasına gerek yok. Vatandaşlarımız günlük alışverişlerini yapsınlar, daha fazla stoğa ihtiyaç yok. Arz ve tüketim dengesine göre 50 kadar ürünü şu anda takip ediyoruz. Zaman zaman patateste soğanda ufak tefek fiyat artışları oluyor. Böyle bir zamanda fırsatçılık görülürse gereği yapılacaktır. Çiftçimize 'Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği'nin ödemelerine bu hafta başlıyoruz. Koyun ve keçide 81 ilde yetiştiricilerimize 187 milyon lira destek vereceğiz. 24 Nisan'da 18.00'den sonra ödemeler yapılacak.

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