Uçak biletleri altı ay içinde kullanılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, korona virüsü salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Yeni düzenlemeyle havayollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımıza da havayolu firmaları tarafından, uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içinde ödediği bilet ücreti iade edilecek" diye konuştu.



Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 milyon liralık borcunun ötelendiğini söyledi. Diğer hizmetlerin ücretlerinin de bu yıl için yüzde 50 oranında indirildiğini açıklayan Karaismailoğlu, havayollarının Eurocontrol'e olan yaklaşık 30 milyon euro borcunun ertelendiğini bildirdi.