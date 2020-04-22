  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Uçak biletleri altı ay içinde kullanılabilecek

Uçak biletleri altı kullanılabilecek

Uçak biletleri altı ay içinde kullanılabilecek
Giriş Tarihi: 22.4.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, korona virüsü salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Yeni düzenlemeyle havayollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımıza da havayolu firmaları tarafından, uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içinde ödediği bilet ücreti iade edilecek" diye konuştu.

Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 milyon liralık borcunun ötelendiğini söyledi. Diğer hizmetlerin ücretlerinin de bu yıl için yüzde 50 oranında indirildiğini açıklayan Karaismailoğlu, havayollarının Eurocontrol'e olan yaklaşık 30 milyon euro borcunun ertelendiğini bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uçak biletleri altı ay içinde kullanılabilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA