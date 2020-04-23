Altın fiyatları ne kadar? 23 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 23 Nisan Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.555,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,99 yükselişle 384,70 liradan işlem gördü. İşte 23 Nisan Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 384,77 TL

SATIŞ: 384,93 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 618,90 TL

SATIŞ: 633,60 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.233,60 TL

SATIŞ: 1.266,40 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00