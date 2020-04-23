Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 23 Nisan Perşembe döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar merakla araştırılıyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 23 Nisan Perşembe döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Son kapanışta dolar 6,9980 liradan, euro ise 7,5940 liradan satılmıştı. Kovid 19 pandemisi döviz kurunu nasıl etkiledi? İşte 23 Nisan Perşembe döviz kuru...