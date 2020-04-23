Dünya turizmine salgın darbesi

Genelde doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerindeki otel dolulukları Mart'ta dibe vurdu. Türkiye'nin otel dolulukları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.2 azalarak yüzde 28.6 oldu. Mart 2019'da bu oran yüzde 63.8 olmuştu. Avrupa'da Mart 2020'de doluluklar yüzde 26.3'lük ortalamayla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen yıl Mart'ta Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68.5 olmuştu. 2020'de doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 61.6 geriledi.

● DÜNYA ŞEHİRLERİNDE DOLULUK VE DÜŞÜŞ ORANLARI:

Dubai yüzde 37.5 (yüzde -54.7), New York yüzde 34.5 (yüzde -58.9), Moskova yüzde 33.3 (yüzde -50.6), Londra yüzde 32.7 (yüzde -60.0), Buenos Aires yüzde 29.6 (yüzde -59), Tokyo yüzde 25.5 (yüzde -71.4), Amsterdam yüzde 26.1 (yüzde -67.8), Hong Kong yüzde 25.2 (yüzde -71.8), Berlin yüzde 24.7 (yüzde -67.9), Lizbon yüzde 23.5 (yüzde -69.2), Madrid yüzde 21.2 (yüzde -73.0), Barcelona yüzde 20.0 (yüzde -73.5), Paris yüzde 19.5 (yüzde -73.8), Prag yüzde 17.0 (yüzde -77.4), Beijing yüzde 16.4 (yüzde -78.7), Atina yüzde 14.0 (yüzde -77.6), Roma yüzde 6.6 (yüzde -90.5), Milano yüzde 4.0 (yüzde -94.5)