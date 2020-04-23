Kolonya üretimine etil alkol takviyesi

Türkşeker, korona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç duyulan kolonya ve dezenfektan üretimi için hızla hareket ederek üreticilerin etil alkol ihtiyacını karşıladı. Eskişehir Alkol Fabrikası'nın kapasitesini artıran Türkşeker, 21 günde ürettiği 1 milyon litre etil alkolü dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılmak üzere üreticilere ve hastanelere verdi. Türkşeker, şeker üretiminin yan ürünlerini de değerlendirerek hayvancılık ve sanayiye destek veriyor. Yan ürünlerden yaş pancar posası üretimiyle yem sektörünün, melas üretimiyle de maya ve yem sanayisinin ihtiyacı karşılanıyor.