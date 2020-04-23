Liyakat’tan kolaj ile 23 Nisan kutlaması

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutladı. Dernek üyeleri, 'Bayram eve sığar, kalbimizden taşar' yazısıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak coşkuya ortak oldu. LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı olması nedeniyle çok ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekerek, "Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin istikbali olarak gördüğü çocuklara armağan ettiği bayramı, tam 100 yıldır sokaklarda, meydanlarda, okullarda coşkuyla kutluyorduk. Bu yıl ise biraz farklı ama heyecanımız aynı" dedi. LİYAKAT üyelerinin çocukları da coşkuya, hazırlanan kolaj çalışmasıyla ortak oldu. Dernek üyeleri çocuklarıyla birlikte, 'LİYAKAT Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutluyor. Bayram eve sığar, kalbimizden taşar. Ne Mutlu Türküm Diyene" yazılı fotoğraflarını paylaştı.