Önce swap hamlesi sonra faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün bankalara gönderdiği yazıyla swap limitlerini arttırdı. MB, Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitlerini Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti. Analistler, yurtdışı ile swap imkanları oldukça daralan bankaları rahatlatıcı bir adım atıldığını ve bu hamlenin döviz kurları üzerindeki baskıyı hafifleteceğini belirtti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç, 6.90'ın destek olarak öne çıktığını kaydetti. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e çekti. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indirilmesine karar verdi. Piyasalarda MB'nin 25-50 baz puan aralığında indirime gitmesi bekleniyordu. Dünkü indirimle birlikte Merkez'in yıl başından bu yana faizlerde yaptığı indirim oranı 325 puana ulaştı.