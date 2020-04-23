Pakdemirli’den Ege’ye müjdeler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası'nın video konferans yoluyla düzenlediği İzmir Sektör Toplantısı'nda müjdeler verdi.

"Tire'de 2019'da temelini attığımız 10 milyon dolar maliyetli Tarım Kredi Yem Fabrikası'nı Temmuz'da açıyoruz" diyen Bakan, "Kiraz Suludere ve Tire Eğridere yeraltı barajlarımızın müjdesini vermiştik. İzmir ve ilçelerinde 46 Kredi Kooparatif Marketini açacağız. 26 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Kemalpaşa Nazar Köy'de 20 kilometre yürüyüş parkuru olan ekoturizm alanı oluşturacağız. Orman mahallelerinde 240 aileye 8 milyon lira ferdi kredi hibe desteği sağlayacağız" dedi.

23 MİLYON LİRA HİBE

"Bergama'da Selinos Deresi'ni islah ederek turizme kazandıracağız" diyen Pakdemirli, "Kırsal kalkınma destekleri 13. etap kapsamında, İzmir'de 38 projeye 23 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştireceğiz. 200 milyon TL maliyetli Kapıkaya Barajı'nı yatırım programımıza aldık. 32 bin 530 hektar araziyi sulayacak Kınık Kapıkaya Barajı ile çiftçilerimize 30 milyon lira zirai gelir artışı sağlayacağız. Selçuk Efes Havalimanı'na otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kuracağız" ifadelerine yer verdi.

HAYVANCILIĞA DESTEK

Bu yıl İzmir'de 32 birimde 2/B orman kadastro, 3 ilçemizde 26 bin dekar alanda mera ıslah çalışması yapacağız. İzmir'de Sakız, Kıvırcık, Pırlak koyunu ve Türk Saanen keçisini soy kütüğü kapsamına alıyoruz. Kaydı tutan işletmelere hayvan başına 100 TL, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere 500 TL, düve alım desteği kapsamında 37 yetiştiricimize 1.2 milyon TL destekleme ödemesi yapacağız. Maliyeti 47 milyon TL olan 4 adet taşkın koruma tesisinin inşaat ihalelerini bu yıl içinde yapacağız" dedi.

MERT ALPDÜNDAR