‘Üreticimizi krediye muhtaç etmeyeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) uygulayacağı sözleşmeli üretim modeline ilişkin, "Çiftçinin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, 94 yıldır sözleşmeli tarımla pancar üreten şirket, bugün 50 bin çiftçisi ile 3.6 milyon dekar alanda 7.5 milyon ton pancar üretimiyle Türkiye tarımına hizmet veriyor.



ALIM GARANTİSİ VERECEK

Türkşeker, pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişletecek.

Nöbetleşe ekim sistemine göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün ekecek çiftçiye Türkşeker destek olacak. Başta hububat olmak üzere diğer ürünlerin ekiminin yapıldığı dönemde üreticiler ürünü yetiştirmekte zorlanırken, hasat ettikten sonra değerinde satmakta da ciddi sıkıntılar yaşıyordu.

Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Pancar çiftçisi münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor.

İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek.

Türkşeker yeni projesiyle 2,5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi planlıyor.



4 MİLYON DEKARDA EKİM

Türkşeker, hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisini pancar ekimi yapmadığı kuru tarım arazilerinde de desteklemiş olacak. Bu proje kapsamında 4 milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor. Sözleşmeli üretim modeline ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, "Sözleşmeli hububat üretimiyle birlikte üreticilerimiz 3.5 milyar lira kazanç elde edecek, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidilecek" ifadelerini kullandı.