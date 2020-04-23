Yazılımcılar alacağı puana göre seçilecek

İşverenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hayata geçirilen '1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp, kendilerine en uygun adayı seçebilecek. Projeye dahil olanların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri sistemdeki öz geçmişlere otomatik işlenecek. Mezun olanlar için oluşturulacak öz geçmiş havuzunda portala kayıtlı şirketler kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görerek eleman alabilecek.