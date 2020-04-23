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Zeytin ihracatının yüzde 60’ı ’ya

Zeytin ihracatının yüzde 60’ı Avrupa’ya
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Türkiye'den bu sezon yapılan 80 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatının 48 milyon doları Avrupa ülkelerine gerçekleşti. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye, zeytin ihracatının başladığı Ekim 2019'dan Nisan 2020'ye kadar yaklaşık 80 milyon dolarlık ihracata imza attı. Siyah ve yeşil olarak ihraç edilen zeytinde en fazla talep ise Avrupa'dan geldi. Toplam ihracatın yüzde 60'ını oluşturan 48 milyon dolarlık zeytin Avrupa ülkelerine gönderildi. En çok talep Almanya'dan geldi.

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