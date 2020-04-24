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Albayrak’tan videolu 23 Nisan paylaşımı

Albayrak’tan videolu 23 Nisan paylaşımı
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter paylaşımında, "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, paylaştığı videoda ise çocuklarla çekilmiş görüntülerine ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yer verdi.

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