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Haberler Ekonomi Doğtaş’tan ücretsiz mimarlık hizmeti

’tan ücretsiz mimarlık hizmeti

Doğtaş’tan ücretsiz mimarlık hizmeti
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Mağazalarında Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni alışveriş sistemlerini haya-ta geçiren Doğtaş, müşterileri-ne güvenli alışverişin kapıları-nı açıyor. Randevulu alışverişi devreye sokan firma, müşterile-rine alışveriş yapmak istedikle-ri mağazayı arayarak kendileri-ne özel ayarlanan gün ve saatte, sosyal mesafe kurallarına uygun alışveriş imkanı sunuyor.

EVİNDE GÖR UYGULAMASI

Evini yenilemek isteyenler için telefonda ücretsiz mimar-lık hizmeti vermeye başlayan Doğtaş, sosyal mesafe kural-ları çerçevesinde en yakın mağazada mimarlarla görüş-me imkanı sağlıyor. Terci-he göre WhatSapp üzerinden görüntülü ya da randevu siste-miyle mağazada buluşabileceği-niz mimarlarla evinizin ölçüsü-nü paylaşarak, odalarınıza çizim yaptırarak en uygun Doğtaş ürünlerini seçebilirsiniz. Hiz-metten yararlanmak isteyen-ler, 444 3487'yi ya da www.dog-tas.com adresindeki mağazalar sekmesinden en uygun mağaza-yı arayabilir. Doğtaş'ın 'Evinde Gör' uygulamasıyla ise beğendi-ğiniz ürünleri almadan önce evi-nizde nasıl görüneceğine baka-bilirsiniz. Uygulamaya evinizi tarif edip ürünleri hızlı şekilde evinize yerleşmiş halde görerek kararınızı verebilirsiniz.

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