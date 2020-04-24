Eşya depolarına ilgi arttı

korona virüs nedeniyle hayatımızdaki bir çok şey değişmeye devam ediyor. Bu zorlu dönemde talepler de değişmeye başladı. Bazı ürün veya hizmetlere talep azalırken, bazı ürünlere ise talepte adeta patlama yaşanıyor. Buna yeni bir örnek de evlerine dönen üniversite öğrencilerinin yeni talebiyle oluştu.

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle evlerini boşaltıp aile evlerine dönen üniversite öğrencileri depolama hizmetlerine yöneldi. Türkiye'nin en büyük online hizmet platformlarından biri olan Armut.com'un verilerine göre, YÖK'ün üniversitelerin açılmayacağını duyurduğu 26 Mart tarihinden bu yana, eşya depolama hizmetlerinde bir önceki döneme göre yüzde 77 artış olduğunu gözlemledi. Öğrencilerin eşya depolama hizmetini alırken, paketleme ve taşıma hizmetlerinin de dahil olmasını tercih ediyor.