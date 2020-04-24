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İhtiyaç sahiplerine bin 500 koli yardım

İhtiyaç sahiplerine bin 500 koli yardım
Giriş Tarihi: 24.4.2020

iş insanı Mutlu Atıcı, İzmir Karabağlar'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bin 500 koli yardım malzemesi bağışladı. Atıcı, eşi Arzu Atıcı ile yardım malzemelerini, dağıtılmak üzere AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'ya teslim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyadan etkilenerek yardım yapmaya karar verdiğini belirten Atıcı, "İlçe Başkanı İrfan Doğruca'dan yardımlarımızın dağıtılması konusunda yardım istedik. Karabağlar'da ihtiyaç sahibi vatandaşlar var. Bu zor günlerde, birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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