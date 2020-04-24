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Haberler Ekonomi İşsizlik ödeneği yine hesaplara yatacak

ödeneği yine hesaplara yatacak

İşsizlik ödeneği yine hesaplara yatacak
Giriş Tarihi: 24.4.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamayı Mayıs'ta da devam ettirme kararı aldık" dedi. Selçuk hak sahiplerinin, IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiğini belirtti.

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