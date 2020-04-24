Konuta talep dijitale taşındı

Korona virüs nedeniyle dünya ekonomileri durma noktasına gelirken, gayrimenkul ve inşaat sektörü yükselişini sürdürüyor. Mart ayını yüzde 3.4'lük artışla kapatan sektörde talep, hizmet ile paralel olarak yükselen bir tablo sunuyor. Son 20 günü virüs ile geçen bir ayda, 108 bini aşkın konut satışı yapılması, gayrimenkulün hala güvenilir bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor.

HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini dijital ortama taşıyan Mars Investment da, yatırımcı ve iş ortaklarıyla ilişkilerini hızla satışa dönüştürüyor. Bu kapsamda, mart ayının başından itibaren 40 günde, 350 yatırımcıyla bağlantı kuran şirket, Türkiye'de gayrimenkul yatırımının avantajlarını ortaya koyan 45'e yakın sunum gerçekleştirdi. Günlük ortalama 5 farklı yatırımcıyla online ortamda birebir görüşme sağlayan şirket, yatırımcılarla kurduğu bağlantı oranını, bu süreçte yüzde 40'a yakın artırdı. 16 Mart ile 16 Nisan arasında ise 10 milyon TL'lik satış gerçekleştirdi. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe yıla hızlı başlayan satışların, korona virüse rağmen hareketliliğini sürdürdüğünü, taleple birlikte hizmetin de aynı paralellikte ilerlediğini vurgulayan Mars Investment'ın Genel Müdürü Hakan Bucak, "Sektörümüzde talep de var hizmet de... Bu dönemde değişen tek şey satışların dijital ortamda sürdürülmesi" dedi. Online satışlarda tek sorunun bürokratik engeller olduğunu belirten Bucak, şunları anlattı: "Vekâletnamenin ıslak imza gerektirmesi, elçiliklerin sağlıklı düzende çalışmaması veya çok yoğun ve kapalı olması nedeniyle satış işlemlerimiz yavaş ilerleyebiliyor. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen vatandaşların özellikle Körfez ve Avrupa bölgelerindeki Müslüman vatandaşların Türkiye'ye para transferi konusunda ülkelerindeki yerel bankalar pürüz çıkarabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yapılmasının önünü kesebiliyorlar."



Hedef Türk vatandaşlığı

30 günde gerçekleştirdikleri 10 milyon TL'lik satışın sadece yerli yatırımcılardan değil başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Amerika'da yaşayan Müslümanlardan geldiğini söyleyen Bucak, "Online ortamda yabancı yatırımcılarla sağlıklı bağlantı kurabiliyoruz. Yabancı yatırımcıların yüzde 85'i Türk vatandaşlığı elde etmeyi çok önemli buluyor. Kalan yüzde 15'lik kesim ise genel olarak yatırım yapma isteğinde. Bu süreçte sektörümüze yatırım yapmak isteyen çok sayıda potansiyel yabancı yatırımcı bulunuyor. Yaz aylarında sektörümüzde ciddi bir yabancı yatırımcı atağı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz KARAMAN