Korona günlerinde 100 milyonluk yatırım

Normpol Başkanı Akif Eski, “Bu kritik günlerde bile ülke ekonomisine duyduğumuz güvenle inşaat sektöründeki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Şantiyelerimizi kapatmadık, 100 milyonluk yatırım yapacağız. Ürettiğimiz konutlara büyük talep var” diye konuştu.

Normpol Yönetim Kurulu Başkanı Akif Eski, inşaat sektöründe emin adımlar-la ilerleyerek büyüme-lerini sürdürdüklerini belirterek, "Korona virüsü salgınına rağmen grup kararı alarak yaklaşık 100 mil-yon liralık yatırım yapmayı hedefliyo-ruz" dedi. Yeni Asır'a konuşan Eski, önümüzdeki 2021 yılında hayata geçire-cekleri projelerden de bahsetti.İzmirli genç işadamı Akif Eski, Norm-pol firması olarak Türkiye'nin geleceği-ne duydukları güvenden dolayı yatırım-larına hiç ara vermeden çalıştıklarının altını çizdi. Korona virüsü salgını ve bu kriz döneminde dahi Normpol'un kalite ve güzelliğini bilen insanların ilgisi saye-sinde konut satışlarının çok iyi gittiği-ne dikkati çeken Eski, 2021 yılına kadar 12 yeni ultra süper projelerle yatırıma devam edeceklerinin müjdesini verdi.

TALEP PATLAMASI VAR

Şantiyelerindeki çalışmalarının, sos-yal mesafe, işçi güvenliği ve hijyen kural-larına uyularak, alınan tedbirler çer-çevesinde aralıksız sürdüğünü söyleyen Eski, "Urla ve Seferihi-sar bölgesinde taş konaklar üret-meye devam ediyoruz. Seferihi-sar'da başladığımız ve büyük ilgi gören Normpol Loft projelerimiz-de talep patlaması yaşıyoruz. Özel-likle İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere çok sayıda boya giden müş-terilerimizin sayısı artmakta. Bizim pro-jelerin en büyük özelliği de kendi enerji-sini kendi üretmesidir" diye konuştu.

BÜYÜMEMİZ SÜRECEK

Eski, "Ülkemiz gibi doğal kaynak-ları bol olan bir ülkede doğal enerji kaynaklarından maksimum düzey-de yararlanılması gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'e kadar da 600 milyona yakın yatırım yapa-rak, hem ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak hem de Normpol Group olarak tüm hızımızla büyümeye devam edece-ğiz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL