Korona sektöre yeni standartlar getirecek

Turizmin önde gelen temsilcileri, salgın sonrası sıkıntılı sürecin hızla aşılacağını ve sektörde kapsamlı bir dönüşüm yaşanmasını öngörüyor. HIS Travel Türkiye Genel Müdürü Emre Özkur, salgın sonrasında turizmde 'segmentasyon'un öne çıkmasını beklediklerini ifade ederek, "Yani aile ise aileye özel, balayı ise balayına özel paketlerin sunumunun acenteler açısından önem kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu. Corendon Airlines Başkanı Yıldıray Karaer ise, salgındaki gelişmelerin havacılıkta yeni standartların habercisi olduğunu dile getirdi. Karaer, "Uçuşlarda bazı sertifikasyonların zorunlu tutulacağını düşünüyoruz. Mutlaka yeni standartlar getirecektir. Hijyenin, havacılıkta birçok şeyin yeniden düzenlenmesini sağlayacağını düşünüyorum" dedi.