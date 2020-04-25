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Haberler Ekonomi Avcılar Exclusive teslim tarihinden 8 ay önde

teslim tarihinden 8 ay önde

Avcılar Exclusive teslim tarihinden 8 ay önde
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Kovid 19 salgını inşaat sektörünü de etkilerken, Avcılar İnşaat üst düzey güvenlik önlemleri alarak Avcılar Exclusive projesini yükseltmeye devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı "Salgına ve dünyamızın içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen yatırımcılara söz verdiğimiz teslim tarihinden 8 ay öndeyiz. İnşaatın hızla tamamlanması için gereken tüm yatırımlarımızı projenin başında gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla kredi, daire veya ofis satışından gelecek kazanca gerek duymadan projemizi teslim tarihinden önce tamamlayabilecek düzeydeyiz" dedi.

"BORÇLARI ÖTELEDİK"
Yatırımcılarını koruyan bir modeli de devreye aldıklarını belirten Avcı "Ev ve ofis için birikimlerini bizden yana kullananların güvenini karşılıksız bırakmadık. Vadesi gelen borçlarını talepleri doğrultusunda öteledik" diye konuştu.

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