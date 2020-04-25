Bankacılık sektörü toplam mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 17 Nisan ile biten haftada 84 milyar 642 milyon 959 bin lira artarak 3 trilyon 23 milyar 358 milyon 419 bin liraya çıktı. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,75 artışla 1 trilyon 417 milyar 724 milyon 450 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat yüzde 2,71 yükselerek 1 trilyon 493 milyar 216 milyon 107 bin lira oldu. Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,87 artarak 492 milyar 162 milyon 303 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 4,06 yükselerek 437 milyar 297 milyon 620 bin lira oldu.