Solunum cihazı ‘Sahra’ gelecek ay seri üretimde

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan mekanik solunum cihazı Sahra için seri üretime hazırlanıyor. Genel Müdür Yasin Akdere, "Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" dedi. Modüler yapıya sahip olan Sahra'nın, nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir Kovid-19 hastasına temel solunum desteği sağlama özelliği mevcut. Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.



HAFTADA 10 MİLYON MASKE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla üretim kapasitelerini yüzde 100 artırdıklarını dile getiren Akdere, "MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden haftada 6.5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimizle birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da artırabilecek imkâna sahibiz" dedi.