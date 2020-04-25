Varank: yerli otomobil hayalimizde erteleme yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 salgınına rağmen "Türkiye'nin Otomobili" hayalinde erteleme olmadığını söyledi. Varank, "Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir" dedi. "Kovid-19 tehdidiyle birlikte 15 Mart'tan itibaren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 'home office' çalışmaya başladığını belirten Varank, bu durumun, işlerin ilerleyişinde hiçbir dezavantaj oluşturmadığını vurguladı. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Yönetim Kurulu toplantısına video konferansla katılan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız yekvücut oldu. Emekçiler işini, işverenler de çalışanlarını kaybetmesinler diye istihdam alanında benzersiz adımlar attık" dedi.

"PİYASAYI İYİ BESLEYİN"

Tedbirlere uyulursa, bayram sonrasında Türkiye'nin normalegeçişini hedeflediklerini vurgulayan Varank, "Normale dönüş sürecini çok iyi planlayın. Talep yeniden canlanmaya başladığında piyasayı en iyi şekilde besleyin. Tedarikçi KOBİ'lerinize sahip çıkın. Yerlileşme oranını arttırmaya odaklanın. Sstratejik yatırımlarda cesur olun" ifadelerini kullandı.