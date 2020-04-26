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65 yaş ve üstü esnaf işyerini açabilsin

65 yaş ve üstü esnaf işyerini açabilsin
Giriş Tarihi: 26.4.2020
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken 65 yaş ve üstü esnafa kısa süreli de olsa işyerlerini açma imkanı getirilmesini istedi.

09:00-14:00 SAATLERİNDE
Palandöken, "Günlerdir evlerine kapanan esnaf ve sanatkarların işyerlerini açması ekonomiye kısa süreliğine de olsa bir canlılık getirir. Çünkü bu kesim esnafımızın alacağını tahsil etmesi ve borcunu ödemesi için bu imkan sağlanmalı" dedi. Palandöken, "Bu esnaflarımıza saat 9:00'dan öğlen 14.00'e kadar işyerlerini açmalarına imkan verilmesi hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de günlerdir evlerinde kalan esnafa moral olacaktır" diye konuştu.
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