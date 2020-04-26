AVM’ler 11 mayıs’tan itibaren açılabilir

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Bilim Kurulu'muz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'ler kademeli olarak açılabilir" dedi. Altaş, "Sinema, berber, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı'nca kapatıldı. Yine açılması için İçişleri Bakanlığı'mızın onayı gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz" diye konuştu. Altaş AVM'leri, ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını söyledi.



ALGI HABERİNE TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile yaptığı görüşme sonrası bir medya kuruluşuna görüş verdiğini belirten Altaş, "Yapılan haberlerde Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın da adını vererek 'AVM'lerin açılması için baskı yapılıyor' gibi bir algı oluşturuldu. Sürekli kamuda muhatap bulabildiğimiz, bütün dertlerimizle ilgilenen, sorunlarımızı çözmeye çalışan insanlara bu şekilde yakıştırma yapılması üzücü. Sayın Berat Albayrak'ın AVM'lerin açılması yönünde baskı yaptığına dönük haberler gerçeği yansıtmıyor. Gerekli hukuki yollara başvuracağız" dedi.

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