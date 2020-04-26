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Haberler Ekonomi Çiftçiye tarımsal destek kalkanı

Çiftçiye kalkanı

Çiftçiye tarımsal destek kalkanı
Giriş Tarihi: 26.4.2020

Küresel salgına karşı mücadele sürerken, Türk çiftçisi de korona virüse karşı tarımsal destek kalkanıyla korunuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 Nisan ayı itibariyle 10.5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını ve ödemelerin devam ettiğini bildirdi. Milletvekillerinin tarımsal destek ve virüsle mücadeleye ilişkin soru önergelerini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, AK Parti iktidarının başladığı 2002 yılında tarımda destek miktarı toplam 1.8 milyar lirayken 2019 yılında bu desteğin 17.4 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Pakdemirli, son 17 yılda bakanlığının cari transfer bütçesinden karşılıksız ve nakit olarak verilen destek miktarının 148 milyar lira olduğunu da bildirdi.

FAİZSİZ ÖDEME KOLAYLIĞI
Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından farklı konularda sübvansiyonlu krediler sağlandığını ifade ederken korona virüsle mücadele kapsamında vadeleri Nisan ve Mayıs'ta dolan tüm kredi alacaklarıyla ilgili 60 gün süreli faizsiz ödeme kolaylığı imkanı sağlandığını da hatırlattı.

■ EVRİN GÜVENDİK

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