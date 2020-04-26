Yerli solunum cihazını ihraç edebiliriz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 günde seri üretimi hazır hale getirilen yüzde 100 yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazının dünya standartlarında olduğunu söyledi. Varank, "Türk mühendisleri projede milli mücadele şuuruyla hareket ettiler" dedi. Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.



İNSANLIK İÇİN ÜRETTİK

Virüs Türkiye'ye gelmeden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hareket ederek çalıştıklarını anlatan Varank, "Belki bizim bu cihaza bu süreçte hiç ihtiyacımız olmayacak. Çünkü sağlık altyapımız sağlam ama biz her hal ve şartta eğer ileride ihtiyacımız olursa diye bunları yerli ve milli olarak çok hızlı bir şekilde üretmiş olduk." dedi. Cihazların sadece Türkiye için üretilmediğini belirten Varank, "Biz bu cihazları aynı zamanda insanlık için ürettik. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız uygun görürse, bu cihazın ihracatı da yapılabilir. Çünkü dünya standartlarında bir alet ürettiğimize inanıyoruz" diye konuştu.