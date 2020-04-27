100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura tarihi belli oldu! İşte TOKİ kura çekiliş tarihi...

Binlerce vatandaşa ev sahibi olma imkanı veren TOKİ 100 bin sosyal konut projesi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Yapılan açıklamaya göre sosyal konut projesi kura çekilişleri yeniden başlıyor. Peki 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Dar gelirli binlerce vatandaşı ev sahibi yapacak olan 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişleri koronavirüs kapsamında ertelenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada kura çekiliş tarihlerini yayınlandı. Peki 100 bin sosyal konut projesi yeni kura çekilişleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi.