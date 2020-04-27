Altın fiyatları ne kadar? 27 Nisan Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Koronavirüs altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 27 Nisan Pazartesi altın fiyatları...

Güvenli liman olarak tercih edilen altın, yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni haftada ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Kovid 19'un altın piyasasına etkisi ne oldu? İşte 27 Nisan Pazartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 384,85 TL

SATIŞ: 384,94 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 618,30 TL

SATIŞ: 618,30 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.232,70 TL

SATIŞ: 1.265,40 TL TAM ALTI N NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL