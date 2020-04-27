“E-ticarette 5 yıllık hedefleri 2021’de yakalayabiliriz”

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının perakende sektöründe dengeleri altüst ettiğini, e-ticarette 5 yıl sonrası için öngörülen hedeflerin bir yılda yakalanabileceğini söyledi. Salgın döneminde e-ticaret sitelerini ziyaret edenlerin alışveriş yapma oranlarında kategorilerine göre yüzde 10 ile yüzde 34 oranında artış olduğunu bildiren Öncel, "En dikkat çekici sonucu ise ilk kez online alışveriş yapanların oranındaki artışta görüyoruz. Araştırmaya göre müşterilerin yüzde 37.4'ünü ilk defa alışveriş yapanlar oluşturuyor" dedi. Öncel, "Bu gerçekten hareketle firmalarımızın alt yapılarını ve gelecek planlarını salgın sonrasında oluşacak perakende ticaretin yeni normalini göz önünde bulundurarak yapmalarını öneriyoruz" dedi.