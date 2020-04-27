“Ramazan’da milli ürün incir tüketin”

aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlara incir tüketmelerini tavsiye etti. AYTO'nun coğrafi işaret tescilli ürünü incirin kutsal kitaplarda yer alan, besin değeri yüksek bir ürün olduğunun altını çizen Ülken, "Hoşgeldin ya şehri Ramazan. Allah tamamına erdirip tekrarını nasip etsin. İftarda ve sahurda milli ürünümüz Aydın İnciri'ni tüketmeyi unutmayınız" dedi.

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