Salgın yapboza talebi uçurdu

Salgın döneminde online satışlarda en büyük talep yapboza (puzzle) oldu. Akinon'un araştırmasına göre salgın döneminde yapboz satışları yüzde 1438 arttı. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi. Giyim ürünleri kategorisinde ise en yüksek artış yüzde 273 ile pijama takımı ilk sırada yer aldı. Pijama takımının ardından yüzde 265 ile terlik ikinci, yüzde 144 ile eşofman altı üçüncü sırada yer aldı. Gözden düşen ürünler arasında ise şemsiye, abiye ve gelinlik ilk üçü paylaştı. Şemsiye satışları yüzde 92, abiye satışları yüzde 75, gelinlik satışları ise yüzde 70 azaldı.