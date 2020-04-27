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Sanal fuarlar dünya ekonomisini kurtarabilir

Sanal fuarlar dünya ekonomisini kurtarabilir
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, korona virüs nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü için sanal fuarlar, sanal müzeler ve sanal kongreler türü dijital uygulamaların kurtarıcı olabileceğini söyledi. Çin'de uygulamaya geçen sanal fuarcılık faaliyetlerinin ülkemizde de ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Pırnar, "Bu tür sanal fuarlarda alıcı ve satıcılar buluşabilmekte. Online siparişler ve işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Canlı webinarlar, yani ağ üzerinden yapılan seminerler, 7/24 müşteri ilişkileri ile desteklenen bu sistemler oldukça popüler olmaya ve klasik uygulamaların yerini almaya başladı" dedi.

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