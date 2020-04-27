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Haberler Ekonomi Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim!

Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim!

Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim!

27.04.2020, 16:44

Son dakika haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 9 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzine son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.
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