Son dakika: Benzine 9 kuruşluk indirim!

Son dakika haberine göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 9 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzine son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.