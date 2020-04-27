Tarımda yanlış ilaçlama arı ve faydalı böcekleri öldürüyor

Tarımda yanlış ilaçlama doğadaki arıların ve faydalı böceklerin ölmesine neden olduğundan, ucuz ve önerilmeyen ilaç kullanımından kaçınılması öneriliyor.

İlkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla tarımsal faaliyetlerde hareketlilik arttı. Meyve bahçelerinin bakımı, buğday tarlalarının gübrelenmesi, ayçiçeği, mısır ve çeltikte ekim hazırlıkları gibi çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

BİLİNÇSİZ İLAÇLAMA ARI ÖLÜMLERİNE NEDEN OLUYOR

Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, bu dönemde yapılan bilinçsiz ilaçlamanın, çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gibi toplu arı ölümlerine neden olduğuna dikkat çekti.

Tan, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kovandan 100 bin tonun üzerinde bal elde edildiğini söyledi.

Sektörün, ülke ekonomisine ve istihdama katkısının çok büyük olduğunu belirten Tan, "Ancak bal üretimi arıların görünen faydasıdır. Bunun dışında arılar, bal üretirken doğadaki yabancı tozlaşan bitkilerin döllenmesini gerçekleştirirler" dedi.

"UCUZ İLAÇ KULLANIMINDAN KAÇINILMALI"

Albert Einstein'ın "Arılar ölürse insanlar da ölür" sözünü hatırlatan Mustafa Tan, insan hayatında ve üretimde arıların çok önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Tan, tarımsal sistemde ilaç kullanımının üretim için gerekli olduğunu ancak her ilacın çevreye az veya çok zararı bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Zararlı etmenleri kontrol etmek için atılan kimyasallar, faydalı böceklere de zarar verir. Bu nedenle doğru ilacın doğru zamanda ve uygun dozlarda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Tarımda yanlış ilaçlama doğadaki arıların ve faydalı böceklerin ölmesine neden olur. Ucuz ve önerilmeyen ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Üreticilerimizin ilaç kullanımında mutlaka uzman kişilere danışması ve tarım teşkilatlarının yapmış olduğu uyarıları dikkate alması gerekir."