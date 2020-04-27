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Haberler Ekonomi TOBB'dan 6 milyarın üzerinde kredi imkanı

'dan 6 milyarın üzerinde kredi imkanı

TOBB'dan 6 milyarın üzerinde kredi imkanı

27.04.2020, 14:20

Başkanı Hisarcıklıoğlu, "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak" dedi.

Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

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