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Haberler Ekonomi Türkiye krizi fırsata çevirebilir

krizi fırsata çevirebilir

Türkiye krizi fırsata çevirebilir
Giriş Tarihi: 27.4.2020

Türkiye Bilimler Akademisi'nin "Kovid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu"'na göre Çin'e karşı ortaya çıkan arz ve talep yönlü olumsuzluklar sonucunda Türkiye üretim üssü olacak. Raporda dikkat çeken tespitler şöyle: Kovid-19'un kısa vadede şirketlere olumsuz etkilerinin, Türkiye'de orta vadede fırsata çevrilebileceği değerlendiriliyor. Yerli sanayinin öneminin ortaya çıktığı bu dönemde Türkiye, sanayi kapasitesiyle diğer ülkelerden olumlu ayrışıyor. Çin'e karşı oluşan arz ve talep yönlü olumsuzluklar sonucunda, üretimin hangi ülkelere kayabileceği düşünüldüğünde G20 ülkeleri arasında akla ilk Türkiye geliyor. Esnek üretim kapasitesi, büyük piyasalara yakınlığı ve ucuz iş gücüyle Türkiye, çevre ülkelerin üretim üssü olmaya aday konumunda bulunuyor.

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