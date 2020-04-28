  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Asma yaprağı ek gelirleri oldu

Asma yaprağı ek gelirleri oldu

Asma yaprağı ek gelirleri oldu
Giriş Tarihi: 28.4.2020

Salihli'de en önemli tarımsal ürünlerden biri olan çekirdeksiz kuru üzümde yeni sezon öncesi kadınlar asma yaprağı toplayıp hem yaprakları ekonomiye kazandırıyor hem de aile bütçelerine sağlıyor.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kadınlar tarafından toplanan yaprakların Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini söyledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yaprak toplamaya başladıklarını kaydeden Fatma Cihan, "Hem sırayla birbirimizin bağının işlerini yapıyoruz, hem de topladığımız yapraklarla ekonomiye katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılarken aile ekonomisine de katkı da bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SOFRADAN EKSİK OLMAZ
Yaprak sarmasının sofralarında hiç eksik olmadığını belirten Dilek Kandemir ise, "Taze iken çok güzel oluyor ama salamura yapınca da aynı tadı veriyor. Bağlardaki bu işleme yaprak aralama deniyor. Fazla yaprakları ayıklayıp ürünün daha güzel gelişmesi sağlanıyor" diye konuştu.

EMRE SAÇLI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Asma yaprağı ek gelirleri oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA