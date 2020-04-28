Asma yaprağı ek gelirleri oldu

Manisa Salihli'de en önemli tarımsal ürünlerden biri olan çekirdeksiz kuru üzümde yeni sezon öncesi kadınlar asma yaprağı toplayıp hem yaprakları ekonomiye kazandırıyor hem de aile bütçelerine ek gelir sağlıyor.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kadınlar tarafından toplanan yaprakların Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini söyledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yaprak toplamaya başladıklarını kaydeden Fatma Cihan, "Hem sırayla birbirimizin bağının işlerini yapıyoruz, hem de topladığımız yapraklarla ekonomiye katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılarken aile ekonomisine de katkı da bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SOFRADAN EKSİK OLMAZ

Yaprak sarmasının sofralarında hiç eksik olmadığını belirten Dilek Kandemir ise, "Taze iken çok güzel oluyor ama salamura yapınca da aynı tadı veriyor. Bağlardaki bu işleme yaprak aralama deniyor. Fazla yaprakları ayıklayıp ürünün daha güzel gelişmesi sağlanıyor" diye konuştu.

EMRE SAÇLI