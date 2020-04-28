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Haberler Ekonomi Aydın’ın sanayi ve turizmine 4 yatırım

Aydın’ın sanayi ve turizmine 4 yatırım

Aydın’ın sanayi ve turizmine 4 yatırım
Giriş Tarihi: 28.4.2020

Aydın'da 61 milyon liralık teşvik ile turizm, hizmet ve sanayi alanında 4 yatırım hayata geçirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 4 ayrı proje için yatırım teşvik belgesi verildi. Konaklama sektöründe verilen teşvik ile Kuşadası'nda 4 yıldızlı ve bin 348 yataklı otel yapılacak. Bu otel 140 kişiye istihdam sağlayacak. Yatırımlar arasında yaşlılara yönelik yardım hizmetlerini kapsayan 2 tesis ile birlikte 1 adet fabrika modernizasyonu yatırımı da Aydın'da 70 kişiye ilave istihdam sağlayacak.

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