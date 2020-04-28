Çeşme korona virüs sonrası tatile hazır

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Demir, korona virüs tedbirlerini en üst standartlarda aldıklarını söyledi. Yakup Demir, “Çeşme otelcileri olarak sezona en etkili ve en hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz” dedi.

Kovid-19 ile ilgili gelen olumlu haberler, turizmcileri heyecan-landırdı. Çeşme Turistik Otel-ciler Birliği (ÇEŞTOB) Başka-nı Yakup Demir, Mayıs sonunda sezonun açılışını dört gözle beklediklerini söyledi.

'TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE'

"Çeşmenin gözü sevenlerini ağırlamak için yollarda" diyen Başkan Demir, "Tüm tedbirlerimizi en üst seviyede almaya baş-ladık. Bakanlığımızın öngördüğü sertifi-ka standartlarının hazırlığının ve demo-sunun Çeşme'de uygulanması için talepte bulunduk. Çeşme otelcileri olarak sezo-na en etkili ve en hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz. Yatak kapasite-mizin yüzde 50'den fazlası butik hizmet vermekte, diğerleri de oda kahvaltı ve yarım pansiyon servis vermekte. Yani ser-vis anlamında korona tatil standartlarına yüzde 50 hazırız. Başka hiçbir bölge bizim kadar hızlı hazırlanamaz" diye konuştu.

'VATANDAŞIMIZ RAHAT OLSUN'

Çeşme'yi tercih edecek olan vatan-daşların tedirgin olmamalarını isteyen Demir, "Yine Alaçatı sokaklarında dola-şacaklar, Ilıca'da, Pırlanta'da, Altın-kum'da, Delikli Koy'da, Ayayorgi'de ve tüm plajlarımızda doyasıya deni-ze girecekler, Dalyan'da balıklarını yiyecekler. Bu sezon nostalji karışımlı özlediğimiz bir Çeşme sezonu olacak ve herkes mutlu olacak. Milyonlar-ca tatilcimiz Çeşme'ye gelmek için nor-malleşme sürecini sabırsızlıkla bekliyor. Çeşme'de tatil alışkanlığı olan hiç kimse, başka bölgeleri tercih etmiyor. Onları bu yıl daha özel ağırlayacağız. Hep birlikte, koronanın Çeşme'ye girişine müsaade etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.



'Her şey dahil'sistemi zararlı

Aydın Kuşadası'nda yerel yönetim ve turizm paydaşları, tatil anlayışının değişmesi gerektiğini belirtti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yıllardır Her Şey Dahil sisteminin verdiği zarar ortada. Turist geldiğinde tatil süresini otelden dışarı çıkmadan tamamlayıp geri dönüyor. Avrupa bu uygulamadan vazgeçti" edi. Günel'in önerisine sektör temsilcilerinden de destek geldi. Uygulamanın kademeli olarak kaldırılabileceğini belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Kente gelen turistin şehir merkezine inmesini sağlayarak esnafa önemli bir gelir oluşturulabilir" diye konuştu.