Türkiye, koronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken; yeni sürecin ekonomide fırsata dönmesi için kolları sıvadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bugün toplanacak Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde, Covid-19 sonrası için ekonomide tedbirli ve kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar değerlendirilecek.
Türkiye, Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken; yeni sürecin ekonomide fırsata dönmesi için kolları sıvadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bugün toplanacak Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde, Covid-19 sonrası için ekonomide tedbirli ve kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar değerlendirilecek. TÜSİAD, DEİK, TİM, ASKON, MÜSİAD, Türk-İş ve Memur- Sen'in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı, telekonferansla yapılacak.
Bakan Albayrak, hafta sonu yaptığı paylaşımda bugünkü toplantıya ilişkin "Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bunu en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Bu konuları detaylı konuşacağız" demişti.
Bakan Albayrak, hafta sonu yaptığı paylaşımda bugünkü toplantıya ilişkin "Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bunu en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Bu konuları detaylı konuşacağız" demişti.
Covid-19 sonrasına hazırlık zirvesi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında toplanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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