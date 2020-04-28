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Haberler Ekonomi Covid-19 sonrasına hazırlık zirvesi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında toplanacak

Covid-19 sonrasına hazırlık zirvesi! başkanlığında toplanacak

Covid-19 sonrasına hazırlık zirvesi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında toplanacak

28.04.2020, 10:20

, koronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken; yeni sürecin ekonomide fırsata dönmesi için kolları sıvadı. başkanlığında bugün toplanacak Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde, Covid-19 sonrası için ekonomide tedbirli ve kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar değerlendirilecek.

Türkiye, Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken; yeni sürecin ekonomide fırsata dönmesi için kolları sıvadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bugün toplanacak Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde, Covid-19 sonrası için ekonomide tedbirli ve kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar değerlendirilecek. TÜSİAD, DEİK, TİM, ASKON, MÜSİAD, Türk-İş ve Memur- Sen'in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı, telekonferansla yapılacak.

Bakan Albayrak, hafta sonu yaptığı paylaşımda bugünkü toplantıya ilişkin "Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bunu en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Bu konuları detaylı konuşacağız" demişti.
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