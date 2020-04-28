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Haberler Ekonomi EGIAD’ın genç yatırımı katlanarak geri dönüyor

EGIAD’ın genç yatırımı katlanarak geri dönüyor

EGIAD’ın genç yatırımı katlanarak geri dönüyor
Giriş Tarihi: 28.4.2020

EGİAD'IN Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan ve 11 yıldır süren EGİAD Hayat Okulu, 25 Nisan'da kapılarını online olarak açtı. İzmir'deki 5 üniversiteden 100'ü aşkın meslek yüksekokulu öğrencisinin katılımıyla gerçekleşecek "Hayat Okulu" kapsamında 5 hafta boyunca öğrencilere kişisel gelişim eğitimleri verilecek. Genç işsizlik rakamlarını düşürmek için mücadele ettiklerini dile getiren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "Etkili iletişim becerileri, kurum kültürü, kariyer planlama, CV yazım teknikleri, mülakat teknikleri gibi çok sayıda başlık ele alınacak" dedi.

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